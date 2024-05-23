Sokaklardaki başıboş köpekler için yapılacak düzenlemeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmaların devam ettiğini belirterek "Önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta meclise gelmesi planlanıyor." dedi. Çelik, köpeklerin uyutulmasıyla ilgili soruya "Toplumda birbirine zıt çeşitli talepler var." yanıtını verdi. Peki, Sokak köpekleri uyutulacak mı? Sokak köpekleri neden uyutulacak? Sokak köpekleri kanunu neleri kapsıyor? İşte ayrıntılar...

SOKAK KÖPEKLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME NE?

Ak Parti'nin, başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaşılırken parti sözcüsü Ömer Çelik, yapılacak düzenlemeyle ilgili konuştu. Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Çelik, düzenlemenin en geç 2 hafta sonra Meclis'e geleceğini açıkladı. Düzenlemeyle ilgili alınan bilgilere göre belediyeler barınaklarındaki kapasite kadar köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanına çıkacak. Her köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi olacak.

Belirlenen 30 günlük süre sonuna kadar sahiplenilmeyen köpekler için uyutma kararı uygulanacak. Kaynaklar, uyutmanın merhamet şartlarıyla uygulanacağı ayrıntısını paylaştı.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanacak yeni köpekler gelecek ve süreç bu yöntemle devam edecek.