Nurhak'ta 83 yaşındaki kadının pasaportu ailesine teslim edildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Elif Tunç'un yurt dışına çıkabilmesi için talep ettiği pasaport, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla çıkarılarak ailesine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Elif Tunç'un yurt dışına çıkabilmesi için talep ettiği pasaport, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla çıkarılarak ailesine teslim edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi hasar gören Tunç, yurt dışındaki çocuklarının yanına gidebilmek için ilçeye koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz'den pasaport talebinde bulundu.

Bunun üzerine Muş'tan getirilen "gezici kayıt terminali" ile evinde başvurusu alınan Tunç'un pasaportu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile kısa sürede Ankara'da çıkartılarak Nurhak'a gönderildi.

İlçe merkezine bağlı Seyitaliler Mahallesi'nde kızı Elif ve damadı Hüseyin Göksu ile yaşayan Tunç'u ziyaret eden Gündüzöz, pasaportunu teslim etti, Bakan Soylu'nun selamını iletti.

Tunç ise Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.