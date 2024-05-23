Nijerya'da Film ve Kliplerde Sigara Kullanımı Yasaklandı

Nijerya hükümetinin film, skeç ve kliplerde sigara kullanılmasını yasakladığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ulusal Film ve Video Sansür Kurulu Genel Müdürü Shaibu Husseini, Enugu eyaletinde düzenlenen "Dumansız Nollywood" programına katıldı.

Husseini, burada yaptığı açıklamada, velileri, ülkedeki film endüstrisinde yaygınlaşan sigara kullanımına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Hükümetin ülkenin film endüstrisi olan Nollywood'daki filmler, skeçler ve kliplerde sigara kullanılmasını yasakladığını aktaran Husseini, ayrıca şiddet, suç ile toplum değerlerine uymayan eylemlerin yer almasının yasaklanacağını söyledi.

Husseini, "Sıfır, tamamen dumansız Nollywood'a nasıl ulaşabileceğimizi görmek için sektörle birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, sigara içmek halk arasında ayıp olarak karşılanıyor.