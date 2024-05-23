Üye Girişi
Haberler

Nijerya'da Film ve Kliplerde Sigara Kullanımı Yasaklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya hükümeti, film, skeç ve kliplerde sigara kullanılmasını yasakladı. Ulusal Film ve Video Sansür Kurulu Genel Müdürü, sigara kullanımına karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Nijerya hükümetinin film, skeç ve kliplerde sigara kullanılmasını yasakladığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ulusal Film ve Video Sansür Kurulu Genel Müdürü Shaibu Husseini, Enugu eyaletinde düzenlenen "Dumansız Nollywood" programına katıldı.

Husseini, burada yaptığı açıklamada, velileri, ülkedeki film endüstrisinde yaygınlaşan sigara kullanımına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Hükümetin ülkenin film endüstrisi olan Nollywood'daki filmler, skeçler ve kliplerde sigara kullanılmasını yasakladığını aktaran Husseini, ayrıca şiddet, suç ile toplum değerlerine uymayan eylemlerin yer almasının yasaklanacağını söyledi.

Husseini, "Sıfır, tamamen dumansız Nollywood'a nasıl ulaşabileceğimizi görmek için sektörle birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, sigara içmek halk arasında ayıp olarak karşılanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Nijerya Kültür Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title