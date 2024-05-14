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Niğde Belediyesi Personeline Diksiyon ve Etkili İletişim Semineri Verildi

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Niğde Belediyesi personeline, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diksiyon eğitmeni Seçil Gün tarafından diksiyon ve etkili iletişim semineri verildi. Seminerde, günlük hayatta yapılan konuşma hataları, doğru konuşma teknikleri, topluluk önünde konuşma hususları ve hitabet gibi konular ele alındı. Seminerde ayrıca iletişim sırasında özgüven, konuşma şekli, kılık kıyafet, samimiyet, nezaket, mimik hareketleri ve hitap tarzının önemi vurgulandı. Seminer yaklaşık 2 saat sürdü ve soru cevaplarla sona erdi.

Niğde Belediyesi personeline diksiyon ve etkili iletişim semineri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diksiyon eğitmeni Seçil Gün tarafından Belediye Meclisi Salonu'nda verilen seminerde, katılımcılara günlük hayatta sık yapılan konuşma hataları, doğru konuşma teknikleri, topluluk önünde konuşmada önemli hususlarla hitabet gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Gün, insanın iletişim sırasında özgüvenli, konuşma şekli, kılık ve kıyafeti, samimiyet, nezaketi, mimik hareketleri ve hitap tarzının önemini vurguladı.

Yaklaşık 2 saat süren seminer, soru cevabın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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