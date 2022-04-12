Son dakika... New York metrosunda silahlı saldırı Yaralılar var - Haberler

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Son dakika... New York metrosunda silahlı saldırı Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre ABD'nin New York kentinde metroda silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin New York kentinde metroda silahlı saldırı düzenlendi. New York Polis Departmanı, (NYPD) yaralıların olduğunu açıkladı.

Saldırı, New York kentinin Brooklyn bölgesindeki 36. Sokak metro istasyonunda düzenlendi. NYPD'den yapılan açıklamada, saldırıda yaralıların olduğu, metro istasyonunda aktif bir patlayıcı cihaz bulunmadığı belirtildi. NYPD, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Öte yandan, New York Valisi Kathy Hochul, olay hakkında bilgilendirildiğini ve acil durum ekiplerinin bölgede olduğunu duyurdu. Hochul, olaya ilişkin incelemenin sürdüğünü duyurdu.

Son dakika... New York metrosunda silahlı saldırı Yaralılar var

Son dakika... New York metrosunda silahlı saldırı Yaralılar var

Son dakika... New York metrosunda silahlı saldırı Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya, Güncel, Haberler

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