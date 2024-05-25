Üye Girişi
Haberler

NATO Genel Sekreteri: Çin, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'yı Ukrayna'ya karşı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklediğini belirtti. Stoltenberg, Çin'in desteğinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, NATO ülkelerini Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamaya çağırdı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'yı Ukrayna'ya karşı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklediğini kaydetti.

Stoltenberg, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Çin, Batı ile iyi ilişkilerini sürdürmek istediğini söylüyor ancak Pekin aynı zamanda Avrupa'daki savaşı körüklüyor. İkisini birden yürütemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Çin'in desteğinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Moskova'nın Ukrayna'ya karşı füze, tank ve uçak üretmek için kullandığı makine parçaları, mikroelektronik ve diğer teknolojilerin satışında açık bir artış var." değerlendirmesini yaptı.

NATO Genel Sekreteri, NATO birliklerini Ukrayna'ya göndermek ya da NATO hava savunma şemsiyesini Ukrayna'ya genişletmek gibi bir planları olmadığını belirterek, NATO'nun çatışmanın bir parçası olmayacağını bir kez daha yineledi.

NATO ülkelerini Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamaya çağıran Stoltenberg, "Ancak Ukrayna'nın kazanması için henüz çok geç değil. Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve uzun menzilli silahlar da dahil olmak üzere daha fazla silah ve mühimmat göndermeliyiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg aynı zamanda müttefiklerin askeri envanterlerini yenilemesi, silah ve mühimmat üretimini artırmaları gerektiğine dikkati çekerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna'da istediğini elde ederse, Avrupa'da kalıcı bir güvenlik olmayacak ve dünya bir bütün olarak daha istikrarsız hale gelecektir. Rusya'yı daha fazla saldırganlıktan caydırmalıyız. Putin'e yönelik bir yatıştırma politikası işe yaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Jens Stoltenberg Ukrayna Rusya Nato Politika Güncel Haberler

İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor

İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz

Bakmadan Geçme

Kanser tedavisi gören Fatma Karanfil öldü mü? Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, eşi kim? YKS deneme sınavı tarihleri: YKS çevrimiçi deneme sınavı ne zaman olacak? MEB online deneme ne zaman? Son yılların en iyi bilgisayar oyunları hangileri? İşte dünyanın en iyi oyunları Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? Kulak çubuklarındaki gizli tehlike! Kulak temizleme çubukları neden kullanılmamalı? Anadolu parsı nesli neden tükendi? Türkiye'de Anadolu parsı var mı? Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024?
Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title