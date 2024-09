Narin Güran Dosyasında Şok İfadeler: Kemiklerin Üzerinde Et Parçası Yok

DİYARBAKIR Baro Başkanı Nahit Eren, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) dosyası ile ilgili, "O bacak kopmuştu. Doğrudur. Yine savcı tutanağına baktığımız zaman o kopan kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmadığını sizlere açıklamak istiyorum. O bacağın kopma sebebi yine raporla gelecek ama Nevzat'ın ifadesinden de ortaya çıkan durum ve dizden aşağı parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmaması, su içerisinde dışarıdan bir canlının söz konusu naaşa temasının işaretidir" dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Barosu'nda yapılan açıklamada, Başkan Eren, "Eğer Narin için adalet diyorsak bu ifade tutanaklarının paylaşımı bizi faillerden uzaklaştırarak, faillerin, şüphelilerin, alınacak ifadeler doğrultusunda hazırlıklı bir şekilde ilgili kolluk ve soruşturma makamlarının önüne geleceğini söyledik ama bu haber hakkı kapsamında görmediğim, basın mesleği açısında doğru bulmadığım yöntemler maalesef krokiler çizilerek haber kanallarında günlerce bu ifade tutanakları paylaşıldı. Dava dosyasına müşteki olarak başvurduk. Diyarbakır Barosu öldürülen Narinimizin müştekisi olarak dosyaya başvuru yaptı. Narin kaybolduktan sonra ilk gözaltı işlemi Enes Güran'ın gözaltına alınmasıyla başladı. Yani aile bireyleriyle ilgili ilk şüphe olaydan 8 gün sonra oldu. Bu ve benzeri vakalarda yakın aile bireylerinin ya da komşularının ya da çevresindeki insanların da bu tür sonuçlar açısından yeri geldiğinde fail ve şüpheli konumuna gelip yargılandıklarını çok iyi biliyoruz. Ancak nedense hem soruşturma makamları hem kolluk birimleri vakanın ihbar edildiği ilk andan itibaren bu yönlü bir şüphe üzerine hareket etmedi. Tamamen kendilerine yapılan ihbar ve onları da yanıltan sözde tanık beyanlarıyla adeta Narin kaçırılmış algısı oluşturuldu. Bu soruşturmanın seyri açısından önemli bir eksikliktir" dedi.

'17.40'TA CANLI GÖRÜLDÜ BEYANLARI'

Baro Başkanı Nahit Eren, "8 Eylül itibariyle Narin'in cansız bedeni nehir kenarında bulunduktan sonra otopsi işlemlerinin yapıldığı sırada 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Biri imamdı. 1 gün gözaltında kaldıktan sonra ifadesi alınıp kollukta serbest bırakıldı. O gün Nevzat gözaltına alındı. Nevzat ile ilgili haberlerde adeta bir gizli tanık, adeta Nevzat'ın gelip itirafçı olmak üzere teslim olmuş algısı kamuoyuyla paylaşıldı. Hayır Nevzat o gün Narin'in bulunduğu yer itibariyle daralan ve o güne kadar ölümüyle ilgili bizlere kolluk makamlarına soruşturma makamlarına 17.40'ta canlı görüldüğü yönündeki beyanlarla kolluğun ve savcılığın yoğunlaştığı ölüm saatinin doğru olmadığı tespit edildi. Yeniden farklı görüntülere ulaşıldı ve o kırmızı araç tespit edildi, aracın 15.40 itibariyle aslında 15.15'te görülen Narin'i götürüp saklama üzerine hareket ettiğini görüyoruz. Yani o saatler içerisinde Narin öldürülüyor, torbaya konuluyor, o araçla dere yatağına saklanıyor. Nevzat tarafından üzerine taşlar konularak, torbaya konarak saklanmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'DİZDEN AŞAĞI KEMİKLERDE ET PARÇASI YOKTU'

Narin'in kemikleriyle ilgili bacağıyla ilgili açıklamalar yapıldığına değinen Başkan Eren, "TV programlarında üzülerek ifade ediyorum Nevzat'ın ifadeleriyle çarşaf çarşaf yayınlandı. Orada torbaya ilişkin bir beyanı var. Narin'in bir bacağının dışarıda kaldığın; ip olmadığı için Narin'in çantasındaki kolluğu ip amacıyla koparıp torbayı bağlamaya çalıştığını ifade ediyor. Ama bacağının dışarıda kaldığını ifade tutanağında belirtiyor. O bacak kopmuştu. Doğrudur. Yine savcı tutanağına baktığımız zaman o kopan kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmadığını sizlere açıklamak istiyorum. O bacağın kopma sebebi yine raporla gelecek ama Nevzat'ın ifadesinden de ortaya çıkan durum ve dizden aşağı kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmaması, su içerisinde dışarıdan bir canlının söz konusu naaşa temasının işaretidir. Torbada beden tamamen deforme olmuş ama bütünlüğünü korurken o kemiklerin üzerinde hiçbir et parçası yok. (Hayvanlar mı yaptı sorusu üzerine) Torba içerisinde beden tamamen deforme olmuş bütünlüğünü korurken o kemiklerin üzerinde hiçbir et parçası yoktu" şeklinde konuştu.