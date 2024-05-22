Muğla ve ilçelerinde aranan 126 şüpheli yakalandı
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunan 126 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar cezaevine teslim edildi.
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 126 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma kapsamında 32'si kesinleşmiş hapis cezası ve 94'ü çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 126 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.