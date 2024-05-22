Üye Girişi
Haberler

Muğla ve ilçelerinde aranan 126 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunan 126 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar cezaevine teslim edildi.

Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 126 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında 32'si kesinleşmiş hapis cezası ve 94'ü çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 126 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Muğla Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title