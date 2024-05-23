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Moğolistan Başkonsolosu Akıncılar ilçesini ziyaret etti

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Moğolistan Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Sivas'ın Akıncılar ilçesini ziyaret ederek, ilçede yapılması planlanan projeler ve ortak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Danuu'ya misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Moğolistan Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Sivas'ın Akıncılar ilçesini ziyaret etti.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ile bir araya gelen Danuu, ilçede yapılması planlanan projeler ve ortak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Danuu, Akıncılar'ın güzel ve şirin bir ilçe olduğunu belirterek, misafirperverliğinden dolayı Sevinç'e ve ilçe halkına teşekkür etti.

Sevinç ise ziyaretinden ve faydalı olacak ortak çalışmalara verdiği önemden dolayı Danuu'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Sevinç Moğolistan Akıncılar Sivas Diplomasi Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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