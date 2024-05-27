Mısır, İsrail'in Filistinlilerin çadırlarını bombalamasını kınadı

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasını şiddetle kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş savunmasız Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Filistin'e ait Refah kentinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını kasıtlı olarak bombalamasını şiddetle kınıyor. Söz konusu bombardıman sonucu savunmasız Filistinlilerden yüzlerce kişi öldü veya yaralandı. Bu da uluslararası insancıl hukuka karşı yeni bir ihlaldir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun söz konusu saldırılarıyla savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nin yaşanmaz hale gelmesi amacıyla İsrail'in katliam ve yıkımın çapını sistematik olarak genişletme kapsamında savunmasız sivilleri hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'e işgalci güç olarak uluslararası hukuka bağlı kalması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) askeri operasyonları derhal durdurma yönündeki tedbir kararlarına uyması çağrısının yapıldığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası etkin güçlere de Gazze Şeridi'ndeki savaşı derhal durdurmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.