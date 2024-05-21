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Minik kirpiye şefkat elini uzattılar

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Erzurum'da bir grup çocuk, parkta oynarken bitkin düşmüş kirpiyi fark ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Kirpi, veteriner hekim tarafından kontrol edildikten sonra yaşam alanına geri bırakıldı.

Minik kirpiye şefkat elini uzattılar

ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Doğal yaşamda bazen yolun kaybeden bazen yorulan bazen de halsiz düşen hayvanların imdadına yetişen Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ulaşan vatandaşları da geri çevirmiyor. Erzurum'da bir grup çocuk, parkta oynarken bitkin düşmüş kirpiyi fark ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Küçük canların endişesini önemseyen ekipler kirpiyi teslim aldı. Veteriner hekim tarafından herhangi bir sağlık sorunu olmadığı anlaşılan kirpi, yaşam alanına geri bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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