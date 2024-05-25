Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nın gündüz safhasını takip etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İzmir'de devam eden EFES-2024 Tatbikatı'nın gündüz safhasını takip etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tatbikatın gündüz safhasını takip eden Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.