MIKTA Stratejik Forumu Ankara'da düzenlendi

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu "MIKTA'nın Kutuplaşmış Dünyadaki Rolü" temasıyla MIKTA Stratejik Forumu düzenlendi.

Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen forumun açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ katıldı.

Bakan Yardımcısı Bozay, açılışta yaptığı konuşmada, MIKTA'nın dünyanın farklı bölgelerinden ülkeleri refah, istikrar ve barış için işbirliği yapma konusunda bir araya getirerek kutuplaşmayı tersine çevirmesi gerektiğini vurguladı.

MIKTA üyesi ülkelerin "omuzlarında tarihsel bir bagaj" bulunmamasının avantaj olduğuna dikkati çeken Bozay, "MIKTA üyeleri bir sorunu ele aldığında, daha fazla dayanışma sağlamak için adil çözüm, adil iletişim yolları bulmaya çalışarak tarafsız yaklaşıyorlar." dedi.

Bozay, uluslararası gündemi şekillendiren zorluklarla mücadele için yeni yollar keşfetmenin önemine işaret ederek, ufak bir hamlenin veya küçük bir gelişmenin etkilerinin geniş çaplı etkileri olduğunu kaydetti.

"İnsanlar uluslararası işbirliğine güvenini kaybediyor"

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama, "İnsanlar çok taraflı kurumlara ve uluslararası işbirliğine güvenini kaybediyor." ifadesini kullanarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sona erdirerek "insanların hayatını kurtarma sorumluluğunu" yerine getiremediğini dile getirdi.

MIKTA üyesi ülkelerin Filistinlilerin barışa ve adalete kavuşma arayışını göz ardı etmeyeceğinin altını çizen Purnama, "MIKTA bu zorluklar karşısında boş duramaz, durmamalı." diye konuştu.

Purnama, MIKTA üyelerinin farklılıklarına rağmen dayanışma içinde olduğunu dile getirerek, platformun kutuplaşmış dünyada köprüler kurma potansiyeline dikkati çekti.

MIKTA popülerleşiyor

Rektör Ünüvar, MIKTA'nın 10 yıl önce BM Genel Kurulu'nda Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye arasında kurulduğunu hatırlatarak, platformun giderek popüler hale geldiğini ifade etti.

MIKTA gibi platformlarda akademik gelişimin bir zorunluluk olduğunu kaydeden Ünüvar, bu yılki forumun Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları göz önüne alındığında daha anlamlı olduğu değerlendirmesini yaptı.

Dünya farklı tehditlerle karşı karşıya

Panelistler arasında bulunan ASBÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhittin Ataman, dünyanın geleneksel ve geleneksel olmayan tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Avustralya Milli Üniversitesinden Doç. Dr. Christian Downie, MIKTA'nın güçlü ikili diyalog içinde bulunmayan ülkeler arasındaki bağları güçlendirme kapasitesi olduğunu kaydetti.

Güney Kore'deki Kyung Hee Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hyun Jin Choi, ABD-Çin rekabeti konusunda MIKTA'nın orta derecede kuvvetler olarak önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflılık ve Küresel Yönetim Araştırmacısı Diego Dominguez Cardona, platform üyelerinin diplomasi yoluyla uzlaşı sağlama konusunda başarılı oldukların değerlendirmesini yaptı.