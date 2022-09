MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sosyal medyanın mutlak surette denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantılarını ardından parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı ancak gelen tepkiler üzerine şimdilik ekim ayına ertelenen ve basın mensuplarına da hapis cezası öngeren sosyal medya yasa teklifini anımsatan Bahçeli, "Sosyal medyanın mutlak surette denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur" dedi.

Bahçeli erken seçimle ilgili soruya da "Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım" yanıtını verdi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SOSYAL MEDYANIN MUTLAK SURETTE DENETİM ALTINA ALINMASI ŞARTTIR: Son gelişmeler göstermiştir ki, sosyal medyanın mutlak surette denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Bu kapsamda 1 Ekim 2022 tarihinde, TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılarak gittikçe büyüyen, huzur ve güvenliğimizi artan şekilde yutan kara delik hukuki bir temele bağlanmalıdır.

ÖZEL HAYATLARIN SİYASET KONUSU YAPILMASI VAHİM BİR AHLAKSIZLIKTIR: İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset yapıyor olmanın bir erdemi olmalıdır. Siyaset hizmet değil hizip ve hüsran üretirse bunun altından kalkılması çok zordur. Şayet bir suç varsa, üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı, hangi işlemlerin sırasıyla tatbik ve temin edileceği yürürlükteki mevzuat hükümlerince açıktır, bellidir. Yargısız infazların demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığı meydandadır.

SOSYAL MEDYA İFŞALARININ PEŞİNE DÜŞÜP SİYASET OLUŞTURMAK: Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp siyaset oluşturmaya, rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği, fırsatçılığı ve tükenmişliği artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır. FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya, siyaseti dizayn etmeye, 2023 seçimlerini lekelemeye azmetmek, uyarıyorum ki hiç kimsenin muvaffak olamayacağı karanlık bir teşebbüstür. Bu tip bir teşebbüs elbette faillerini ve figüranlarını rezil edecek, cezai sorumluluk altına sokacaktır. Sosyal medya aracılığı ile provokasyon üstüne provokasyona meyledenler, Türkiye'nin önüne taş koymaya muktedir olamayacaklardır. Bunu en başta aziz milletimiz prim ve izin vermeyecektir.

HER TÜRLÜ PROVOKASYONA MARUZ KALACAĞIZ DİYEREK AKLINCA ÖN ALAN: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız diyerek aklınca ön alan, cambaza baktırarak provokatörlüğün ana karargahını kuran CHP Genel Başkanı'nı da siyasi edep ve terbiye sınırlarına mutlaka dönmelidir. Dahası pervasızlığının ve pişkinliğinin siyaset mücadelesine bir şey kazandırmayacağını aklından bir an olsun çıkartmamalıdır. Bizatihi kendi ağzından siyasi hayatının sonuna geldiğini itiraf eden Kılıçdaroğlu için gerçekten de 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Bunu görmesi şahsı ve partisi adına hayırlı bir gelişmedir.

GÖREVLİ VE NÖBETÇİ PROVOKATÖRLER: Sokak aralarında kanunsuz gösteri yapan görevli ve nöbetçi provokatörlere Türk polisinin hukuk çerçevesinde yaptığı müdahale anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkartmıştır. Zira Kılıçdaroğlu askerimizin de polisimizin de milli güvenliğimizin de karşısındadır. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir sokak eyleminde görevinin gereğini yapan cesur bir polis hakkında Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile suç duyurusunda bulunulması namertliktir.

KUMAŞ AYNI KUMAŞ, ZİHNİYET AYNI BOZUK VE ÇARPIK ZİHNİYETTİR: Zilletin diğer ortaklarının da esasen de öz itibariyle Kılıçdaroğlu'ndan bir farkı yoktur. Kumaş aynı kumaş, zihniyet aynı bozuk ve çarpık zihniyettir. Bize göre Kılıçdaroğlu'nun altı lider aynı şeyi söylüyoruz sözünün ilk ve öncelikli muhatabı bellidir. Nitekim bu iddiasının doğru olup olmadığının tavzihi ve tefriki zillet ittifakının diğer beş ortağının da sorumluluğu altındadır.

DEDİKODU ÇARKINI DÖNDÜREN PARTİLER: Bu düşkün ve düşük ittifakın aynı şeyleri söylediklerinin ifadesine rağmen henüz Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meçhuldür, muammadır. Geçmişte denenmiş ve test edilmiş siyaset eskilerini tekraren gündeme getirip Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmaların istikametini değiştirmeye çalışmak zillet adına beyhude bir çırpınıştır. Bir isim üzerinde uzlaşmaktan aciz kalan birbirine sürekli çalım atan, kulisleri kaynatan, dedikodu çarkını döndüren partilerin asıl üzerinde durmaları gereken husus aynı şeyleri söylemeleri değildir. Önemli olan söylediklerinin ne kadar arkasında durdukları, üstelik ne anladıkları meselesidir.

GEÇMİŞTE 6. FİLO'YA TAŞ ATANLAR, BUGÜN 6. FİLO'NUN GÜVERTESİNDE : Emperyalizmin kumandası altına giren sol blokun kaçınılmaz bir durum muhasebesi yapması da tutarlılık gereğidir. Geçmişte 6. Filo'ya taş atanlar, bugün 6. Filo'nun güvertesinde kanlı emellerinin çerçevesinde el ele tutuşmuşlar, açıkça emperyalizmin koç başlığına tamam demişlerdir.

EKONOMİK RAHATLAMA VE TOPARLANMA HIZLA İLERLEMEKTEDİR: Türkiye'nin geleceği, zillete düşmeyecektir. Cumhur İttifakı, çok şükür bunun tavizsiz güvencesidir… Ekonomik rahatlama ve toparlanma hızla ilerlemektedir. Büyüyen ekonomiye, küçülen muhalefet partilerinin iftiraları sökmeyecektir. Allah'a çok şükür ülkemiz bahtının açık olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.

MHP SEÇİMLERE OLAĞANÜSTÜ BİR ADANMIŞLIK VE KARARLILIKLA HAZIRLANIYOR: MHP, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne olağanüstü bir adanmışlık ve kararlılıkla hazırlanmaktadır. Önümüzdeki yaklaşık 9 aylık sürede takip ve temin edilecek stratejilerimiz ise şunlar olacaktır. Bir; vatandaşlarımız ile yüz yüze temas ve iletişim gönül seferberliği halinde yaygınlaşacak, Adım Adım 2023 çalışmalarımız il ve ilçelerimizin tamamında yapılmaya seçim gününe kadar devam edilecektir.

ADAY BELLİ KARAR NET: İki; 2023'e Doğru Aday Belli Karar Net temalı açık hava toplantılarımızın ilki Sivas ilimiz merkez olmak sureti ile Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat teşkilatlarımızın ve değerli vatandaşlarımızın iştiraki ile 4 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleşecektir.

ERDOĞAN'IN YENİDEN SEÇİLMESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ GAYRET SARF EDİLECEKTİR: Üç; Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için olağanüstü gayret sarf edilecektir. 28'inci dönem TBMM'de milletvekili sayısını ve siyasal desteğini en çoklaştırmış MHP'nin varlığı da kesin hedefimizdir. Cumhur İttifakı'nın TBMM'de Anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğa ulaşması bir diğer tartışma götürmeyen hedefimizdir. Dört; MHP tuzaklara düşmeden tahriklere kapılmadan, saldırı ve sabotajlara teslim olmadan, sabırlı, inançlı bir şekilde kutlu mücadelesine devam edecektir. Hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, her insanımızı cenab-ı Allah'ın kutsal bir emaneti sayarak çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."

BUNU SÖYLEYEN GAZETECİLERE SORMAK LAZIM: (Af tartışmaları üzerine) Bizim haberimiz yok. Bunu söyleyen gazetecilere sormak lazım. Bir de her akşam çıkan beş kişi var, her şeyi biliyor. Onlar bizden daha iyi biliyor zannediyorum.

SOKAK TEHLİKELİDİR, KARANLIKTIR. SOKAĞA İTİLENLER, SOKAK TARAFINDAN YUTULUR: (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik yaptığı 'provokasyona dikkat edin sakın kavga etmeyin" çağrısı ile ilgili soru üzerine) CHP'nin kışkırtıcı üslubu her alanda devam ediyor. Şimdi aklınca gençleri sokağa çekmeye çalışıyor. Sokak tehlikelidir, karanlıktır. Sokağa itilenler, sokak tarafından yutulur. Bunu sayın Kemal Kılıçdaroğlu unutmaması lazım. Öbür taraftan altılı ganyan ne yapacak, onu bilemiyoruz. O konu üzerinde de bizim herhangi bir düşüncemiz yok. Bizim görüşümüz, adayımız belli, kararımız nettir.

15 MART'A İHANETTİR, 751 VATANDAŞIMIZIN KATİLLERİ…: (Kılıçdaroğlu'nun, KHK mağdurlarının işlerine iade edileceği sözlörenin anımsatılması üzerine) Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın. O sevdadan vazgeçsin. KHK'nın dönüşü mümkün değildir. 15 Mart'a ihanettir. 751 vatandaşımızın katillerini affa kimse cesaret edemez.

SEÇİMLERE 9 AY 18 GÜN VAR: (Erken seçim veya erkene çekilen bir seçim gündemi sorusu üzerine) Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım."