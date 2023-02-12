Meteorolojiden Karadeniz için fırtına uyarısı
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Karadeniz'in orta ve doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Karadeniz'in orta ve doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın kuzey yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de, öğle saatlerinden sonra ise Doğu Karadeniz'de etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA / Güncel