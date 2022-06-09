Meta'nın Apple Watch rakibi ve çift kameralı akıllı saati için kötü haber! - Haberler

Geçtiğimiz yılki Facebook Connect 2021 etkinliğinde yeniden markalaşan Facebook, bağlı olduğu tüm hizmetlerle birlikte yeni kurulan Meta'nın çatısı altına girdi. Şirket, her ne kadar son dönemde daha çok Metaverse evreniyle gündemde olsa da en az iki yıldır Apple Watch rakibi bir akıllı saat üzerinde mesai harcıyordu. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre Meta, ürünle ilgili beklenmeyen bir karar aldı.

Meta, Apple Watch rakibi akıllı saati iptal etti

Bloomberg'in haberine göre Meta, iki yıldan uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan akıllı saati iptal etme kararı aldı. Konuyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama gelmezken, ürünün görselleri iptal edilmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Cihazda ön ve arka olmak üzere iki adet kamera bulunuyor. Sensörlerin çözünürlüğü ise sırasıyla 5 ve 12 Megapiksel. Aynı zamanda ekranı, akıllı telefonlarda sıklıkla kullanılan damla çentik tasarımına benzeyen bir görünüme sahip.

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Bunun dışında Bloomberg'in raporunda ürünün prototipinde Spotify, WhatsApp, Instagram Hikayeleri, günlük aktivite takibi, antrenmanlar, fotoğraf galerisi, kalp atış hızı izleme, takvim, ayarlar ve nefes alma gibi birçok uygulama tespit edildiği belirtiliyor. Ayrıca eSIM, GPS ve Wi-Fi desteğine sahip olduğunun altı çiziliyor. 18 saate kadar pil ömrü sunduğunu da belirtelim.

Kod adı Milan olan akıllı saatin çıkış tarihi ilk etapta 2023 olarak belirlenmişti. Öte yandan 349 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyordu. Son olarak raporda Meta'nın bileğe takılan yine akıllı saat gibi farklı giyilebilir ürünler üzerinde de çalıştığına yer veriliyor. Ancak cihazlarla ilgili herhangi bir detay henüz mevcut değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta, cihazı neden iptal etti? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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