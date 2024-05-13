Üye Girişi
Haberler

Mersin'de 6 Bin 200 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 2 kişinin ürettikleri sahte zeytinyağını piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 6 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 6 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde 2 kişinin ürettikleri sahte zeytinyağını piyasaya sürmek istediği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin, adresini belirlediği iş yerine düzenlediği operasyonda 6 bin 200 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytinyağı Toroslar Mersin Güvenlik Suç Ekonomi Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

 Gözler Şimşek'in açıklayacağı kamuda tasarruf paketinde! Kurallara uymayanlar yandı

Gözler Şimşek'in açıklayacağı kamuda tasarruf paketinde! Kurallara uymayanlar yandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title