Mersin Büyükşehir Belediyesi, YKS öncesi öğrencilere su dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı öncesi 37 okulun önünde su dağıtımı yaparak öğrencilere ve ailelerine destek oldu. Büyükşehir, sınavın ikinci oturumu olan 18 Haziran Pazar günü de okul önlerinde hazır bulunarak, su dağıtımı yapacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, sınav heyecanı yaşayan üniversite adayı öğrencileri ve ailelerini bu sene de yalnız bırakmadı. YKS öncesi 37 okulun önüne stant kuran Büyükşehir ekipleri, sınava giren öğrencilere ve ailelerine su ikram etti. Büyükşehir, sınavın ikinci oturumu olan 18 Haziran Pazar günü de okul önlerinde hazır bulunarak, su dağıtımı yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de toplam 37 okul önünde su dağıtımı yaptı. Ekipler, hem yaya hem de araçlarıyla gelen aileleri okul girişlerinde bekleyerek önce başarılar diledi, ardından su ikram etti. Yıl boyunca 10 ilçede 11 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde 4 bin 837 öğrenciyi üniversiteye hazırlayan öğretmenler de stantlarda yer alarak yarışın son turundaki öğrencilerin yanında oldu. Büyükşehir, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde YKS'ye hazırlanan öğrenciler ile Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart desteğinden yararlanan ailelerin üniversite sınavına girecek çocukları olmak üzere toplamda 4 bin 165 öğrencinin de sınav ücretini ödeyerek destekte bulunmuştu.

Büyükşehir, sınavın ikinci oturumu olan 18 Haziran Pazar günü de okul önlerinde yer alarak, su dağıtımı yapacak.

"AMACIMIZ ONLARIN HEYECANLARINA ORTAK OLMAK VE ONLARIN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK"

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, Akdeniz Kurs Merkezi Sorumlusu Tuğçe Kesici, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri olarak 10 ilçede 11 kurs merkezimizde bu yıl 4 bin 837 öğrencimizi üniversite sınavına hazırladık. Bu sene öğrencilerimiz açıkçası çok yoğun ve zor bir yıl geçirdiler. Biz onları ders programları, yoğun etüt çalışmaları, her hafta tekrarladığımız deneme sınavlarıyla destekledik. Bunların yanı sıra seminerler, yarışmalar, motivasyon konserleriyle onların yanında olduk. Ama bu süreç bitmedi. Bugün onların en heyecanlı günleri. Biz Mersin'de üniversite sınavının gerçekleştiği 37 okulumuzda öğrencilerimizin bir yıldır gördükleri, tanıdıkları, sevdikleri öğretmenleriyle birlikte onlara su ikramında bulunduk. Aslında buradaki amacımız onların heyecanlarına ortak olmak ve onların yanında olduğumuzu göstermekti. Onlara başarılar diliyoruz ve onlardan güzel sonuçlar bekliyoruz" dedi.