MERKEZ EMNİYET CADDESİ'NDEKİ YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN BİR KADIN SAĞ OLARAK KURTARILDI
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Tokat'ın Erbaa Belediyesi İtfaiye Ekipleri Kahramanmaraş Merkez Emniyet Caddesindeki bir binadan sabah saaat 8.00'da ismi bilinmeyen bir kadın canlı olarak çıkartıldı.
Tokat'ın Erbaa Belediyesi İtfaiye Ekipleri Kahramanmaraş Merkez Emniyet Caddesindeki bir binadan sabah saaat 8.00'da ismi bilinmeyen bir kadın canlı olarak çıkartıldı. Eşinin de enkazda ve canlı olduğunu ifade etti.
KAHRAMANMARAŞ- DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel