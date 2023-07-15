Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı 15 Temmuz'u Anma Basın Açıklaması Yaptı

Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında basın açıklaması yaptı. Sendika üyeleri FETÖ'nün darbe girişimini kınadı ve milletin birlik ve beraberlik içinde direndiğini vurguladı. Ayrıca, sürecin nasıl bir düğüm olduğunu anlamak isteyenlere politik önyargılardan arınarak son 7 yılda yaşananları iyi izlemeleri tavsiye edildi.

Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında basın açıklaması yaptı.

Maltepe'deki Diyanet-Sen İl Başkanlığı'nda toplanan sendika üyeleri, FETÖ'nün darbe girişimini kınadı.

Memur-Sen İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Şükrü Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişimine genci yaşlısı, kadını ve erkeğiyle herkesin direndiğini söyledi.

Çanakkale'yi geçilmez kılanların torunlarının o gece de direndiğini ifade eden Yılmaz, "Bu millet bir ve beraber hareket edince yıkılamayacağını gösterdi. Darbenin taşeronu FETÖ'ye de FETÖ'nün patronu üst akıl denen küresel çeteye de zilleti yaşattı." dedi.

Küresel çetenin 60 yıldır beslediği, büyüttüğü, taşeron örgütü FETÖ'yü 15 Temmuz gecesi bütün gücüyle sahaya sürdüğünü dile getiren Yılmaz, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere karşı sokaklara indiğini ve ölüm pahasına iradesine sahip çıktığını belirtti.

Memur-Sen'in de bütün teşkilatı ve tüm iş kollarıyla o gün sahada olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "O gece ailemizden dört kardeşimiz, 'Milletin iradesine halel gelmesin' diyerek göğsünü siper eden 4 yiğidimiz şehadete yürüdü. Prof. Dr. İlhan Varank'ı, Yusuf Elitaş'ı, Ali Alıtkan'ı, Cuma Dağ'ı, Kutlu Nebi'nin, Peygamberimizin misafirliğine teslim ettik." diye konuştu.

Yılmaz, geçmişe bakıldığında ülkenin kirli kurgulara nasıl maruz bırakıldığını daha net gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz milat olmak üzere sonraki süreçte FETÖ, PKK/PYD ve DEAŞ arasındaki kirli ittifak deşifre olurken emperyalist pusuları millet olarak dağıttık, üzerimize kurulan oyunları da bir bir bozduk. Her şey bu derece netken kimi sulandırmalara rağmen, sürecin gerçek anlamda işgal operasyonu olduğunu çok iyi biliyoruz. Algıların gelip geçiciliğine bakmadan, olguların nasıl dönüştüğünü, özellikle 15 Temmuz'un nasıl bir düğüm olduğunu görmek isteyenlerin politik önyargılardan arınarak son 7 yılda neler yaşadığımızı, hatta içinden geçtiğimiz sürecin nereye evrildiğini iyi izlemelerini tavsiye ederiz."