Mehmet Ali Sanlıkol, yeni albümünde kendi tasarladığı enstrümanı kullanacak

Besteleri 2 kez Grammy Müzik Ödülleri'ne aday gösterilen müzisyen, multi enstrümantalist ve akademisyen Prof. Mehmet Ali Sanlıkol, müzikal ve akademik çalışmalarını anlattı.

Prof. Sanlıkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Talk About A Turkish Blues" adlı yeni teklisinin müzikseverlerle buluştuğunu, yeni bir albüm çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Sosyal medyada ilgi gören "Talk About A Turkish Blues" şarkısında, müzisyen arkadaşı Mac Ritchey ile birlikte tasarladığı elektronik ud enstrümanını çaldığını belirten Sanlıkol, "İçinde Türk müziğinin farklı farklı şekillerde caz müziğe adaptasyonunun yer aldığı yeni bir albümüm geliyor." dedi.

Elektro ud fikrinin yaklaşık 20 yıldır aklında olduğunu dile getiren Sanlıkol, "Piyasada satılan elektro udlar beni hiçbir zaman tatmin etmedi. Ben de klasik gitardan elektro gitara geçişin bir benzerini udda yapmak istedim ve telleri çelik, gövdesi yarım kasa, sapı uzun bir ud ürettik." ifadesini kullandı.

Nisan ve mayıs aylarındaki konserlerde bu udu çalıp tasdiklediğine dikkati çeken sanatçı, "Daha sonra da Talk About A Turkish Blues'u elektro ud ile kaydetmek istedim ve gerçekten o ezgiyi, yapıyı ve harmoniyi en iyi kaldıran, en güzel enstrüman bu oldu." şeklinde konuştu.

"Uşşak makamlı Türk blues yapmak istedim"

Sanlıkol, bu şarkısını çok kısa sürede bestelediğini YouTube'da çok izlenen videosunu da basit bir konseptte hazırladığını belirterek, "Yeni albümümün kayıtlarını yaparken bunu da sıkıştırdık kayıt gününe. En sonunda bu şarkıyı da hemen böyle yarım saatte çaldık bitti. Şarkının adını Türkçeye tercüme edecek olsam bir Türk bluesu da olsa olsa böyle olur şeklinde çevirebilirim. Yani esasında şakayla hafif karışık böyle bir mizahi bir isim." dedi.

Şarkının minör blues denilen yapının bir çeşit varyantı olduğunu ifade eden Sanlıkol, "Belli oranda Amerikan blues formunu takip eden bir yapısı var eserin. Ama bunun yanında uşşak makamı tınıları da var. Yani böyle uşşaklı minör blues formuna yakın böyle bir Türk bluesu." değerlendirmesinde bulundu.

Talk About A Turkish Blues eserinin Türk dinleyici dışında yabancılar tarafından da beğenildiğine vurgu yapan Sanlıkol, ABD'de yakın zamanda verdiği konserlerde olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.

"Yeni albüme Ingrid Jensen konuk olacak"

Sanlıkol, seneye yeni albümünü piyasaya sürmeyi planladığını ve yeni albüm çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Esasında temelde benim yaptığım hemen hemen her müzik çalışması bir şekilde içinde Türkiye'den veya Türkiye'nin geçmişinden, kültürel mirasından bir şeye yer veriyor. Yeni albümde de bu olacak. Albümün genel olarak yapısı caz fakat Türk müziğiyle bütünleşen bir yönü de var." görüşünü paylaştı.

Yeni albümünde, bir parça hariç bütün bestelerin kendisine ait olduğuna işaret eden sanatçı şu bilgileri verdi:

"Bunun yanı sıra cazseverlerin iyi tanıdığı trompetçi Ingrid Jensen de konuk müzisyen olarak albümde yer alacak. Bir de yeni albümde kullanacağım, konsepti tamamen bana ait olan ve kendi tasarladığım bir enstrümana yer vereceğim. 'Renaissance 17' adını verdiğim mikrotonal bir klavyeli çalgı bu. Esasında 4-5 yıldır üzerinde çalıştığım bir şeydi ve yeni albümde ilk kez kullanacağım. Dolayısıyla içinde Türk müziğinin farklı şekillerde caz müziğine adaptasyonunun yer aldığı ve yeni enstrümanımı ilk kez deneyeceğim bir albüm geliyor."

Sanlıkol, müziğe dair akademik çalışmalar da kaleme aldığını, 2011'de yayımladığı "Çalıcı Mehterler" kitabının güncellenmiş halini e-kitap olarak yeniden okurlarla buluşturduğunu kaydetti.

Mehterin savaş ve ordu eksenli imgeleri çağrıştırdığını dile getiren usta müzisyen, "Ben buna müzik odaklı bakmak için rahmetli Haydar Sanal'ın 1992'de yaptığı Mehter Musikisi başlıklı araştırmayı devam ettirerek bu çalışmayı kaleme almıştım. Kimse bu konuyu doğru dürüst yeniden ele almadı. Ne gariptir ki uzun zaman sonra akademik anlamda mehteri araştırmak bir caz müzisyenine düştü." diye konuştu.

Mehmet Ali Sanlıkol kimdir?

New England Konservatuvarında yüksek lisans yapan Prof. Mehmet Ali Sanlıkol, okul arkadaşı Onur Türkmen ile elektrik caz topluluğu AudioFact'i kurup, 1998'de Kalan Müzik'ten ilk albümünü, 2003'te de Aura etiketiyle ikinci albümünü yayımladı.

George Russell, Bob Brookmeyer ve Lee Hyla gibi tanınmış bestecilerle çalışan Sanlıkol, 2005'te doktorasını tamamlayarak, Boston civarındaki üniversitelerde ders verdi.

Sanlıkol'un, Osmanlı'da Mehter teşkilatı ve müziğini konu alan ilk kitabı "Çalıcı Mehterler" 2011'de CD ekli olarak önce İngilizce sonra da Türkçe yayımlandı. İkinci kitabı "Erken 19. Yüzyıl İstanbul'unda Reform, Notasyon ve Osmanlı Müziği: EUTERPE" ise yine bu yıl Routledge yayınevi tarafından okurla buluştu.

Geleneksel Türk müzikleri ve etnomüzikoloji sahasına 2001-2012'de yoğunlaşan müzisyen, bu dönemde ABD'nin ilk erken Avrupa müziği topluluğu olan The Boston Camerata ile turneler yaptı.

Sanlıkol, Harvard Üniversitesinde 2013-2015'te, doktora sonrası araştırmalar yaptı.

Ayrıca Dave Liebman, Bob Brookmeyer, Billy Cobham, Esperanza Spalding, Gil Goldstein, Antonio Sanchez, Anat Cohen, Tiger Okoshi, Tommy Smith, Miguel Zenon, The Boston Camerata, The Boston Cello Quartet, A Far Cry yaylı çalgılar orkestrası, American Composers Orchestra, Okay Temiz, Erkan Oğur ve Birol Yayla'nın da aralarında bulunduğu, uluslararası yıldız ve topluluklarla aynı sahneyi paylaştı ve besteler yaptı.

İlk olarak 2014'te Grammy Müzik Ödülleri'ne aday gösterilen Sanlıkol, en son "A Gentleman of Istanbul" (Bir İstanbul Çelebisi) albümüyle "En İyi Klasik Müzik Kaydı" dalında 2024 Grammy Ödülleri'ne aday gösterildi.