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Marmara Denizi'nde batan kargo gemisi için arama çalışmaları devam ediyor

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Marmara Denizi'nde batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmaları 15. gününde devam ediyor. İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan geminin enkazına dalışlar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi'nden yapılıyor. Şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına 15. gününde devam ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kayıp Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmalarında 597 personel görev yapıyor.

Sahilde ve açıkta Bursa ile Balıkesir valilikleri koordinasyonunda süren aramalar, helikopter, uçak, 6 gemi, 3 römorkör, 15 bot, tekne, 85 araç, 8 insansız hava aracı, 21 dalgıç ve 2 arama kurtarma köpeğiyle yürütülüyor.

Kargo gemisinin enkazına dalışlar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi'nden yapılıyor. Şu ana kadar 7'si Nene Hatun Gemisi'nden, 36'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın'dan 43 dalış gerçekleştirildi.

Geminin enkazı 51 metre derinlikte

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Mürettebattan Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat'ta, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi ise 20 Şubat'ta dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi İmralı Adası Nene Hatun Dünya Güncel Haberler

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