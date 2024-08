Mali Müşavirler Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Sorunlarını Dile Getirdi

(ANKARA) - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), yaşadıkları sorunları dile getirmek için bir kez daha toplandı. Basın açıklamasını okuyan ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır "Sorunlarımızı defalarca dile getirdik. Maliye Bakanı'nın mali müşavirleri görmeniz için daha ne yapmalıyız" dedi.

ASMMMO, artan iş ve vergi yükü hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır, açıklamada "İş yükü her geçen gün artıyor. Enflasyon düzeltmesi ile binlerce işletme çok ciddi sorunlar yaşayacak. Yaşadıkları stres nedeniyle kalp krizi geçirip ölen meslektaşlarımızın sayısı artıyor" ifadelerini kullanarak "Bıçak kemiğe dayandı. Maliye Bakanı, biz mali müşavirleri görmeniz için daha ne yapmalıyız" dedi.

Eylemde, muhasebeciler ve mali müşavirler ellerinde "Çalışmayan sistemlerinizden bıktık", "Artık nefes alamıyoruz", "Enflasyon düzeltmesi yıllık yapılsın", "Muhasebe yangın yeri", "Mesleğimiz onurumuzdur, Angaryalara HAYIR" yazılı dövizler taşıdı. Yaşadıkları sorunlara tepki gösteren muhasebeci ve mali müşavirler ellerindeki bilgisayarları yere atarak kırdı.

ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır'ın okuduğu basın açıklamasında, haftalardır ülkenin her bir yanında sorunlarına dile getirmelerine karşılık Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sorunlarına çözüm bulmadığını belirtti. Yaşadıkları sorunlardan bahseden Bahadır şöyle konuştu:

"Haftalardır ülkemizin hemen hemen her ilinde tüm meslektaşlarımız eylem yapıyor, basın açıklamalarıyla on binlerin katıldığı mitinglerle, kitlesel eylemlerle sorunlarımızı yetkililere anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi de mesleğimize, emeğimize ve haklarımıza sahip çıkmak için buradayız. Bıçak kemiğe dayandı. Kendimizi, derdimizi daha nasıl anlatabiliriz? Maliye Bakanı, biz mali müşavirleri görmeniz için daha ne yapmalıyız? Sorunlarımıza acil çözüm bekliyoruz.

"Bu meslek sayenizde sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır"

Bu gidişle beyanname gönderecek meslek mensubu bulamayacaksınız. Bu meslek, sayenizde sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Üzerimizdeki angaryaları kabul etmiyoruz. Her kuruma ayrı ayrı bilgi vermek istemiyoruz. Beyanların son gününde sistemleriniz çalışmıyor. Beyan ve bildirimler sadeleşmelidir. Asgari ücret tarifesi, günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir. Göstermelik bir mali tatil istemiyoruz.

Binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, zarar eden ve gayri faal firmalar enflasyon düzeltmesi ile çok ciddi sorunlar yaşayacak, ağır vergi yükü sebebiyle kapanmayla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca, bu uygulama ülkemizde yatırım yapan firmaları daha fatura kesmeden yatırım aşamasında vergi ödemeyle karşı karşıya bırakacaktır. Bu durum işsizliği arttıracak, ekonomik krizi derinleştirecektir. Biz sorunlarımıza çözüm beklerken, bakanlık her geçen gün yeni bir sorunla bizi karşı karşıya bırakıyor. Yeni bir katılım payı tebliği taslağı hazırlandığını görüyoruz. Bizim ürettiğimiz veriden kimse katkı payı alamaz. Aksine bize katkı borcu olmalı. Bakanlık için her şey para oldu. Yakında nefes alma vergisi getirirlerse hiç şaşırmayalım. Meslektaşlarımızın iş yükü her geçen gün artıyor, gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyorlar. Yaşadıkları stres ve sıkıntı nedeniyle kalp krizleri geçirip ölen meslektaşlarımızın sayısı artıyor."