Lüks otomobillerin 'Hayalet ekran' çalan şüpheli yakalandı

İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin 'Hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan şüpheli yakalandı. 15 suç kaydı olan şüphelinin suç ortağı ile birlikte hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin 'Hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan şüpheli yakalandı. 15 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin, suç ortağı ile birlikte hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Anadolu yakasında park halindeki lüks otomobillerin 'Hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarının çalınmasıyla ilgil soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde, motosikletle gelen şüphelilerin, bir kaç dakika içinde hırsızlık yaparak kaçtıkları anlar yer aldı.