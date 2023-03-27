Libya'da seçim güvenliğine ilişkin askeri düzeyde toplantı yapıldı

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru hükümete bağlı ordu ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı askeri yetkililer, ülkede yapılacak seçimlerin güvenliğine ilişkin bir toplantı düzenledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru hükümete bağlı ordu ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı askeri yetkililer, ülkede yapılacak seçimlerin güvenliğine ilişkin bir toplantı düzenledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus'ta düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi başkanlık etti.

Toplantıya BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily ve 5+5 Ortak Askeri Komite üyelerin yanı sıra ülkenin doğu ve batı bölgelerindeki askeri yetkililer katıldı.

Açıklamada, Trablus'taki toplantının amacının, ülkede seçimlerin düzenlenmesi için sarf edilen çabaları birleştirmek ve bölünmüşlüğün önüne geçmek için güvenlik ve askeri birimler arasında iletişim mekanizması oluşturmak olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına ek olarak toplantıya katılanların yer aldığı fotoğraflar da yayınlandı.

Söz konusu fotoğraflarda Libya hükümetine bağlı Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile Hafter güçlerine bağlı sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'nin yer almaması dikkati çekti.

Nazuri, dün, 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantılarına katılmak üzere askeri bir heyetle Trablus'a gelmişti.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Bathily, 17 Mart'taki açıklamasında, askeri kurumları birleştirmek için görüşen Libyalı tarafları ülkedeki krizi çözecek seçimlerin gerçekleştirilmesi için güvenli ortam sağlanmasını desteklemeye çağırmıştı.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.