KURBAN PAZARININ EN BÜYÜĞÜ 'TOROS KAPLANI', 67 BİN TL'DEN SATILDI - Haberler

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KURBAN PAZARININ EN BÜYÜĞÜ 'TOROS KAPLANI', 67 BİN TL'DEN SATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarına Adana'dan getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki 'Toros Kaplanı' isimli boğa, 67 bin liraya satıldı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarına Adana'dan getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki 'Toros Kaplanı' isimli boğa, 67 bin liraya satıldı. Kurban pazarının en büyüğü olan boğanın sahibi Ramazan Dağgül (31), "Besi yemi, yonca ve arpa ile besledik. Mutluyuz, 67 bin liraya alıcı buldu" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile İzmir'de kurulan hayvan pazarlarına, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi. Dişi sığırlar 12 bin liradan başlayarak 35 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 30 ila 67 bin lira arasında alıcı buluyor. Küçükbaş hayvanlar ise 2 bin 500 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Satıcılar, birçok kurbanlığın satıldığını belirterek alıcıları hızlı olmaları yönünde uyardı. Gaziemir ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki boğa ise en büyük kurbanlık oldu. Adana'dan getirildiği için 'Toros Kaplanı' adı verilen boğanın sahibi Ramazan Dağgül, "Besi yemi, yonca ve arpa ile besledik. Şampiyon boğamızı 70 yaşındaki Ömer Kılınç'a sattık. Mutluyuz, 67 bin liraya alıcı buldu. Başka da hayvanım kalmadı. Alan hayrını görsün" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziemir Kurban Adana İzmir Güncel Haberler

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