Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, konteyner kentleri ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, konteyner kentleri ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi.

Ersoy, Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi ilçesinde 2 bin 200 konteynerden oluşan ve yaklaşık 10 binden fazla depremzedeye barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Ersoy, burada afetzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Çocuklarla yakından ilgilenen ve konteyner kentteki kreşi de ziyaret eden Ersoy, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Bakan Ersoy daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Ersoy, afetzedelere verilen hizmetleri ve konteynerleri inceledi.