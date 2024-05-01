KTSO Başkanı Soner Ilık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Soner Ilık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında alın terleriyle ekmeğini kazanan tüm çalışanların birer kahraman olduklarını belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Ilık, Türkiye'nin Atatürk'ün gösterdiği uygarlık hedefine emekçi ve girişimci dayanışmasıyla yürüyeceğine inandığını kaydetti.

1 Mayıs'ın emeğin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"1 Mayıs, toplumsal refahın sağlanmasında, emeğin kazanımlara dönüştürülmesinde çok önemli rolü olan işçi ve emekçilerin bayramıdır. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında büyük payı bulunan işçilerimiz ile işverenlerimizin birlikteliği üretim mücadelemizin en büyük gücüdür. Bu birliktelik, ekip ve dayanışma ruhu, geleceğimizin teminatıdır. İşçi kardeşlerimiz, sanayicilerimiz, girişimcilerimiz birbirinden ayrı düşünülemez. Alın terleriyle, hayat şartları ile mücadele ederek ekmeklerini kazanan tüm çalışanlarımız bizim için birer kahramandır."