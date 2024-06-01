Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı!

Havalar ne zaman ısınacak? Araştırılıyor. Beklendiği kadar soğuk geçmeyen kış aylarının ardından yaz mevsimi artık kapıya dayandı. Bir süre mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar son bir kaç gündür etkisini artırdı. Sıcaklıkların hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Peki, Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor?

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın bölgemizi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde hafta sonu mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmekte.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava sıcakları 32 dereceyi bulacak. Meteoroloji konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar, saat 11-16 aralığında sokağa çıkmasın" uyarısı yaptı.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde;

Ankara : 29-32

İstanbul: 28-32

İzmir : 28-29

Kayseri : 24-25

Antalya : 37-40

Adana : 36-39

Bolu : 29-32

Samsun : 26-28

Trabzon : 23-25

Erzurum : 23-27

Diyarbakır: 35-39

Şanlıurfa: 36-41

Malatya: 30-30

Kahramanmaraş: 36-38

Hatay: 34-37

Osmaniye: 34-37