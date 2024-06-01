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Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı

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Süper Lig devi Fenerbahçe, son dakika golleriyle takımı bu sezon yarışta tutan Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı. Batshuayi'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon kullanılarak kontratı uzatıldı.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşmaya varan ve sıcak saatlerin yaşandı Fenerbahçe'de, hareketlilik devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Michy Batshuayi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak kontratı uzattı.

27 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 43 maça çıkan Batshuayi, 24 gol atarken 3 de asist kaydederek takımının şampiyonluk yarışında kalmasını da sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Michy Batshuayi Fenerbahçe Futbol Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

murtaza candurak:

bu adamı tutmak büyük bir olay

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Eclipse Moon34:

Sorma fenerin medet umduğu golcü bu teknik direktöre bak birde kadroya bak

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Yasar Unal:

Güzel haber. Yönetimi tebrik ederim

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Eclipse Moon34:

Dünyanın en iyi teknik direktörlerin den birini getir golcü ye bak şakamısınız siz yaaaaaa

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