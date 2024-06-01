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İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için hava durumu hakkında uyarıda bulundu. Bu hafta İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağı konusunda bilgi veren kurum, vatandaşları olası hava koşullarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta içerisinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık beklendiğini duyurdu. 34-38 derece aralığında olacağı tahmin edilen sıcaklıklar için uzmanlar; kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların saat 11-16 aralığında dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yaptı. İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı!

HAVA NASIL OLACAK?

Bölgemiz genelinde hafta sonu mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Gelecek günlerde Muğla'da beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 aralığında olacak. Öğlen saatlerinde sokağa çıkılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bol bol sıvı tüketilmesini öneriyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı!

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL?

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava sıcakları 32 dereceyi bulacak. Meteoroloji konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar, saat 11-16 aralığında sokağa çıkmasın" uyarısı yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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