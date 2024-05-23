Kosova Meclisi, Gilan'daki hapishane hücresini Danimarka'ya kiralamayı onayladı

Kosova Meclisi, ülkenin doğusundaki Gilan şehrinde 300 kişilik hapishane hücresinin 10 yıllığına Danimarka'ya kiralanmasını sağlayacak anlaşmayı onayladı.

Anlaşmayı Meclis kürsüsünden tanıtan Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, anlaşmanın Kosova ile Danimarka arasındaki ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

Rizvanolli, anlaşma kapsamında Danimarka'nın yıllık sabit 15 milyon avronun yanında yeşil enerji projelerinde kullanılmak üzere 6 milyon avro daha ödeyeceğini ve ülkesinin buna ihtiyacı olduğunu belirtti.

Anlaşma, 120 koltuklu Meclis'te, oylamaya katılan iktidar ve muhalefet partilerinden 86 milletvekilinin "evet" oyuyla onaylandı. 7 milletvekili ret oyu kullandı.

Hapishanede yönetici ve gardiyan olarak Kosova ve Danimarkalıların ortak görev yapması bekleniyor.

Anlaşma

Kosova, Aralık 2021'de Danimarka ile 300 kişilik hapishane hücresini kiralamak için anlaşma imzalamıştı. Kosova hükümeti, bugüne kadar anlaşmayı Meclisten geçirmeyi başaramamıştı.

Danimarka'nın talebi üzerine varılan anlaşma sonucunda Kosova'nın Gilan şehrindeki hapishane hücresini 10 yıllığına Danimarka'ya kiralayacağı ve karşılığında ülkenin adalet sistemi ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanmak üzere 210 milyon avro alacağı bildirilmişti.

Kosova'ya nakledilecek hükümlülerin çoğunluğunu; Danimarka vatandaşı olmayan, hırsızlık, kaçakçılık, sahtecilik ve cinayet gibi suçlar işleyen "üçüncü ülke vatandaşlarının" oluşturacağı ifade edilmişti.