Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Kaza yerİ Kazaya karışan araçlar İtfaiyenin soğutma çalışması Konya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı KONYA( AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerİ Kazaya karışan araçlar İtfaiyenin soğutma çalışması Konya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı KONYA( AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Süleyman C. (67) yönetimindeki 42 AEB 779 plakalı traktör, Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu kavşağında, Muhammet M'nin (22) kullandığı 06 CBY 734 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Furkan T. yaralandı. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından traktör ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. AA / Hüseyin Ordulu - Güncel Güncel Haberler

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