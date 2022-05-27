Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Meram Sanayi esnafı ve çalışan gençlerle biraraya geldi - Haberler

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin 'Simit bizden, çay esnaftan' sloganıyla başlattığı buluşmalar çerçevesinde Yeni Meram Sanayi esnafı ve burada çalışan gençlerle buluştu. Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural ve Meram Belediyesi Meclisi ve Çalışan Gençlik Meclisi üyesi Muhammed Işık'ın da katıldığı buluşmada Başkan Kavuş, sanayi esnafı ve gençliğiyle sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

BAŞKAN KAVUŞ; "EN DEĞERLİ BULUŞMALARIMIZ GENÇLERİMİZLE OLANI"

Göreve başladığı günden bu yana kapısının tüm hemşehrilerine açık olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, "Bize gelemeyenlere biz gidiyoruz. Onlarla buluşup dertlerini, sıkıntılarını dinliyor, birlikte çözüm yolları arıyoruz. Bu buluşmaların en değerlisi de hangi kesimden olursa olsun gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmalardır. Çünkü onların her biri Meram'ımızın geleceğidir. Onlara ne kadar sahip çıkarsak, onlar için ne kadar proje üretirsek geleceğimiz de o denli parlak olacaktır. Tam da bu noktada çalışan gençlerimizin, rahat bir ortamda çalışmaları, bu ilçede yaşamaktan mutluluk duymaları, boş vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmeleri bizler için çok önemli. Bunları yerine getirmek amacıyla ciddi bir çalışma sergiliyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "SANAYİMİZ İÇİN GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKINDA…"

Yeni Meram Sanayi'nin şartlarının iyileştirilmesi, esnafların konforlu bir ortamda hizmet vermesi ve vatandaşların rahat bir şekilde hizmet alabilmesi adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu bölgenin bir cazibe merkezi olması adına esnaflarımızla el birliği ile çalışıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede önceki yıl başladığımız altyapı ve asfaltlama çalışmalarına öncelik ve hız verdik. Esnaflarımız bu çalışmalardan da bir hayli memnun kaldı. Tüm çalışmalar tamamlandığında esnaflarımız çok daha rahat bir ortamda çalışacak, daha iyi ve daha kaliteli hizmet alan müşteriler buraya daha çok rağbet edecek, sonunda kazanan hem sanayicimiz hem Meram olacak. Bu yüksek tempo sayesinde Yeni Meram Sanayisi için güzel günlerin çok da uzak olmadığını tüm esnaflarımızın bilmesini istiyorum."

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