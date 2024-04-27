Kolombiya, Gazze'deki Toplu Mezarlar İçin Soruşturma Çağrısı Yaptı

Kolombiya, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarında bulunan toplu mezarlarla ilgili kapsamlı ve tarafsız soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarında tespit edilen çok sayıda toplu mezarın "oldukça endişe verici" olduğu belirtilerek, bunun savaş suçu teşkil edebileceği kaydedildi.

Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkati çekilen açıklamada, "Gerçeklerin aydınlatılabilmesi için toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve tarafsız soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Kolombiya, kalıcı ateşkesin sağlanmasını, rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve sivil halka yardımların ulaştırılabilmesi için acil gerekli adımların atılması konusunda ısrar ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakmıştı.

İsrail ordusunun, 4 ay süren karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmesiyle kentte toplu mezarlar bulunmaya başlanmıştı.