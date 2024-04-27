Üye Girişi
Haberler

Kolombiya, Gazze'deki Toplu Mezarlar İçin Soruşturma Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarında bulunan toplu mezarlarla ilgili kapsamlı ve tarafsız soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, toplu mezarların savaş suçu teşkil edebileceği vurgulandı.

Kolombiya, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarında bulunan toplu mezarlarla ilgili kapsamlı ve tarafsız soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarında tespit edilen çok sayıda toplu mezarın "oldukça endişe verici" olduğu belirtilerek, bunun savaş suçu teşkil edebileceği kaydedildi.

Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkati çekilen açıklamada, "Gerçeklerin aydınlatılabilmesi için toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve tarafsız soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Kolombiya, kalıcı ateşkesin sağlanmasını, rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve sivil halka yardımların ulaştırılabilmesi için acil gerekli adımların atılması konusunda ısrar ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakmıştı.

İsrail ordusunun, 4 ay süren karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmesiyle kentte toplu mezarlar bulunmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Kolombiya Nasır Gazze Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title