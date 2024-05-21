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Kolombiya'da Polislere Yönelik Bombalı Saldırı: 2'si Polis 6 Kişi Yaralandı

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Kolombiya'nın güneybatısında polislere yönelik yapılan bombalı saldırıda 2'si polis 6 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin motosikletli kişiler olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Petro saldırıyı kınayarak orduya operasyon talimatı verdi.

Kolombiya'nın güneybatısında polislere yönelik bombalı saldırıda 2'si polis 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cauca yönetim bölgesine bağlı Morales kasabasındaki bir otelin yakınında el yapımı bombayla polislere yönelik saldırı yapıldı.

Saldırıda 2'si polis 6 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Görgü tanıklarına göre, saldırı motosikletli kişilerce gerçekleştirildi.

Patlamadan kısa süre sonra polis istasyonuna da taciz ateşi açıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, orduya operasyon talimatı verdi.

Son zamanlarda güvenlik güçlerine yapılan saldırıların artmasıyla önemli bir karar alan Petro, üst düzey askeri bir generali görevden aldı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre saldırıdan FARC'ın eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) mensupları sorumlu tutuldu.

Cumhurbaşkanı Petro, ateşkes görüşmelerini askıya aldığı FARC'ın eski liderlerinden Ivan Mordisco'nun 22 Mart'ta yakalanması talimatı vermişti.

EMC, devletle yapılan barış anlaşmasına katılmayıp saldırılarını sürdürdü

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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