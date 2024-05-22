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Kocaeli'de 309 Kişilik İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

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Kocaeli'de düzenlenen uğurlama töreniyle 309 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. İl Müftü Yardımcısı Muhammet Suiçmez, hac ibadetinin önemine değinerek hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

Kocaeli'de 309 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İzmit ilçesi Antikkapı açık otoparkında düzenlenen uğurlama töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Yardımcısı Muhammet Suiçmez, burada yaptığı konuşmada, hac ibadetinin önemine değindi.

Hacı adaylarını tebrik eden Suiçmez, "Dünyadan uzaklaşıp, aile yolculuğuna gidiyorsunuz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah'a emanet olun." dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve hacı adayları dua etti.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 309 kişi, kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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