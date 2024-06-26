Üye Girişi
Haberler

Koç Holding Kurucu Ortağı Can Kıraç Vefat Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi ve Koç Holding Kurucu ortağı Can Kıraç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınlandı.

(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Onursal Üyesi ve Koç Holding Kurucu ortağı Can Kıraç vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Can Kıraç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Onursal Üyemiz Can Kıraç'ın ölümü basın topluluğumuzda ve Yönetim Kurulumuzda büyük üzüntü yarattı. Kıraç ailesine, yakınlarına, basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, cemiyetin Onursal Üyesi ve Koç Holding kurucu ortağı Can Kıraç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. TGC Yönetim Kurulu'nun mesajında, "Onursal Üyemiz Can Kıraç'ın ölümü basın topluluğumuzda ve Yönetim Kurulumuzda büyük üzüntü yarattı. Kıraç ailesine, yakınlarına, basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Can Kıraç, 28 Haziran Cuma günü Bebek Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Can Kıraç kimdir?

1927 yılında Ankara'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ndeki eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. 1949-50 yılları arasında, Türkiye Milli Talebeler Federasyonu'nun başkanlığını yürüttü. Ayrıca öğrencilik yıllarında Koruk adında bir dergi çıkardı, TMTF Gazetesi İnkılap ve Gençlik'te yazılar yazdı. 1963 yılında Koç Holding'in kurucu ortağı oldu. Koç Üniversitesi'nin kuruluşunda yer aldı. Koç Üniversitesi'nin İcra Komitesi ile Mütevelli Heyeti'nde üye olarak görev yaptı. 1991 yılında emekli oldu. Evli iki çocuk babasıydı. 2006 yılından bu yana Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin onursal üyesiydi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Koç Holding Can Kıraç Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title