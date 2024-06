Koç Holding Kurucu Ortağı Can Kıraç Vefat Etti

(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Onursal Üyesi ve Koç Holding Kurucu ortağı Can Kıraç vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Can Kıraç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Onursal Üyemiz Can Kıraç'ın ölümü basın topluluğumuzda ve Yönetim Kurulumuzda büyük üzüntü yarattı. Kıraç ailesine, yakınlarına, basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, cemiyetin Onursal Üyesi ve Koç Holding kurucu ortağı Can Kıraç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. TGC Yönetim Kurulu'nun mesajında, "Onursal Üyemiz Can Kıraç'ın ölümü basın topluluğumuzda ve Yönetim Kurulumuzda büyük üzüntü yarattı. Kıraç ailesine, yakınlarına, basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Can Kıraç, 28 Haziran Cuma günü Bebek Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Can Kıraç kimdir?

1927 yılında Ankara'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ndeki eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. 1949-50 yılları arasında, Türkiye Milli Talebeler Federasyonu'nun başkanlığını yürüttü. Ayrıca öğrencilik yıllarında Koruk adında bir dergi çıkardı, TMTF Gazetesi İnkılap ve Gençlik'te yazılar yazdı. 1963 yılında Koç Holding'in kurucu ortağı oldu. Koç Üniversitesi'nin kuruluşunda yer aldı. Koç Üniversitesi'nin İcra Komitesi ile Mütevelli Heyeti'nde üye olarak görev yaptı. 1991 yılında emekli oldu. Evli iki çocuk babasıydı. 2006 yılından bu yana Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin onursal üyesiydi.