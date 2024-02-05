KKTC Başbakanı Üstel, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, uluslararası toplumun Akdeniz'in göbeğinde, İsrail'in Gazze'de kadın çocuk demeden Filistinlileri katletmesini tepkisiz izlemesini eleştirerek, "Bizim Filistin'den farkımız Türkiye'nin ana vatanımız olması. Eğer 1974 Kıbrıs Barış Harekatı (Mutlu Barış Harekatı) olmasaydı bizler de olmayacaktık." dedi.

Hulusi Akar başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu üyelerini kabul eden Üstel, burada yaptığı konuşmada, bugün barış istiyor gibi görünen Rumların zihniyetinin değişmediğini söyledi.

Üstel, şöyle devam etti:

"Geçmişte ulusal davamız karşısında Rum zihniyeti neyse bugün de aynıdır ve değişmedi. Rumların zihniyeti, 50'lerde 60'larda veya 70 ve 80'lerde neyse bugün de aynıdır. Rumlar, dış dünyaya ve uluslararası topluma şirin gözükmek için kendilerini hep çözüm isteyen, KKTC'yi çözüm istemeyen taraf olarak gösteriyorlar. Maalesef bu politik düşünce ve zihniyetlerini dünyaya lanse ediyorlar. Zaten Rumlar Hristiyan aleminin büyük bir kesiminin şımarık çocuğudur."

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşı yapılan çağrılara Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kulak tıkayarak görmezden geldiğine dikkati çeken Üstel, bu duruma sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itiraz ettiğinin altını çizdi.

Üstel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen dünyanın bu durumu seyretmekle yetindiğini savunarak, "Bizim Filistin'den farkımız Türkiye'nin ana vatanımız olması. Eğer 1974 Kıbrıs Barış Harekatı (Mutlu Barış Harekatı) olmasaydı bizler de olmayacaktık." diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs konusunda Türkiye'nin hiçbir şeyi hiçbir zaman esirgemediğini ifade eden Üstel, ülkesine yönelik ambargoları eleştirdi ve dünyaya Türkiye üzerinden açılabildiklerini kaydetti.

Üstel, KKTC'deki proje ve yatırımların büyük bölümünün Türkiye tarafından yapıldığını dile getirerek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve komisyon üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Akar da Kıbrıs'ın stratejik, jeopolitik ve jeostratejik konumunun gerçekten çok önemli olduğuna işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin çok daha müreffeh, çok daha güvenli yaşaması için birlikte çaba sarf ettiklerini aktardı.

"Kıbrıs milli davamızdır. Kıbrıslı kardeşlerimiz ile ayrımız gayrımız yok." diyen Akar, Kıbrıs'ın refahı ve güvenliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakan ve yetkililerin, KKTC ile işbirliği ve dayanışma içinde çalıştığını vurguladı.