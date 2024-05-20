Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde 12, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri Saray ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 15 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde yaptığı denetimlerde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri de Saray ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.