Kırklareli'nden kısa kısa Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler F.B.A, A.Ç, T.U ve A.D'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ruhsatsız tabanca ile yakalandı Lüleburgaz ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi'nde bir kahvehanede durumundan şüphelendiği S.Ü'nün üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheli S.Ü. işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. AA / Çınar Türkmen - Güncel Hisarcık Vize Güncel Haberler

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