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Kırklareli'nde atıl seralarda üretim başladı

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Kırklareli'nde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında atıl durumdaki seralarda üretim başladı. Üreticilere verilen desteklemelerle 269 seranın üretime kazandırılması sağlandı.

Kırklareli'nde atıl durumdaki seralarda Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında üreticilere verilen desteklemelerle üretim başladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından taze ve ucuz sebzeye erişiminin sağlanması amacıyla Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi hazırlandı.

Proje kapsamında kentte atıl durumdaki 269 seranın üretime kazandırılması amacıyla 106 üreticiye sera naylonu verildi.

Hazırlanan seralarda üretim yeniden başladı.

"Üreticilerimizin ve tüketicilerimizin sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşmasını hedefliyoruz"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, AA muhabirine, kentte sera alanlarının yaygınlaştırılması ve ekonomiye katkı sağlaması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Muzikacı, atıl durumda veya ekonomik ömrünü tamamlamış 62 dekar sera için üreticilere 30 bin 750 kilogram sera naylonunun yüzde 75 devlet desteğiyle verildiğini aktardı.

Yaz sezonunda üreticilere sebze fideleri de dağıtacaklarını ifade eden Muzikacı, "Üreticilerimizin ve tüketicilerimizin sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda da üreticilerimiz üretimine devam ediyor. Üreticilerimiz çeşitli nedenlerle seralarını atıl durumda bırakmıştı. Yapmış olduğumuz projeyle hem kendilerinin ekonomik olarak katkılarını sağlamış olduk hem de milli ekonomiye katkı sağlamış olduk." diye konuştu.

Muzikacı, kent genelinde 300 dekarda üretim yapılan sera alanlarını 500 dekara çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

"Her zorlukta devletimizi yanımızda buluyoruz"

Kızılcıkdere köyünde seracılık yapan Kemal Atkan da 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" Projesi ile sera üretimine başladığını söyledi.

İki kez doğal afet nedeniyle üretime ara vermek zorunda kaldığını anlatan Atkan, yeniden devlet desteğiyle üretime başladığını ifade etti.

Projenin üreticilere katkısının çok büyük olduğunu dile getiren Atkan, "Zorluk döneminde devletimizi her zaman yaptırdığımız sigortalardan daha önde bizim yanımızda oldu. Şu seranın sadece naylonu 35-40 bin Türk lirası. Yani bu ciddi bir destek. Daha önceki doğal afetlerde de devletimiz destek vermişti. Her zorlukta devletimizi yanımızda buluyoruz. Devletimiz bize bu desteği vermemiş olsaydı bu seraları 3-4 yıl içerisinde ancak yenileyebilirdik. Açık alanda üretim yapmak çok zor." şeklinde konuştu.

Kent Tarımı Eylem Planı hakkında

Şehirde yaşayanların taze ve ucuz sebzeye erişiminin sağlanması için bu yıl yaşama geçirilen Kent Tarımı Eylem Planı'yla, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi ve istihdamın artırılması da hedefleniyor.

Plan kapsamında üreticilere hibe tohum-fide, sera ve hayvancılık, makine ve ekipman, mesleki eğitim, sübvansiyonlu kredi gibi çeşitli alanlarda pek çok destek sağlanıyor.

Eylem planı, bu yıl Ankara, İstanbul, İzmir, Erzincan, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 14 ilde uygulanmaya başlandı. Uygulama sonuçlarına göre proje diğer illere de yaygınlaştırılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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