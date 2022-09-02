Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli habere göre Pınarhisar ilçesinde 4. etap doğal gaz çalışmaları sürüyor. Pınarhisar ilçesinde 4. etap doğal gaz çalışmaları sürüyor. GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde altyapı ana hat çalışmasında bulunuyor. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, devam eden çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi aldı. Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz ana hattı çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi. Ekiplerin ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırabilmek adına çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Talay, en kısa sürede ana hat çalışmalarının ardından servis hatlarının döşenmesine başlanacağını kaydetti. Kur'an kursu öğreticiliği sınavı yapıldı Kırklareli Müftülüğünce fahri Kur'an kursu öğreticiliği sınavı yapıldı. İl Müftü Vekili Ramazan Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen sınavda, il merkezi ve ilçelerde görev almak isteyen adaylar katıldı. Özdemir, sınavın ardından gazetecilere yaptığı konuşmada, kış dönemi Kur'an kurslarına hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Kurslarda görev alacak fahri öğreticilerin sözlü sınava tabi tutulduğunu ifade eden Özdemir, sonuçların en kısa sürede açıklanacağını kaydetti. Elektrik kesintisi Kırklareli'nde 3 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi yapılacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesinin Armutveren, İncesırt ve Sarpdere köyleri ile Lüleburgaz ilçesinin Gündoğdu mahallesine 3 Eylül Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek. Söz konusu kesintiler, Armutveren, İncesırt ve Sarpdere köylerinde 09.00-18.00, Gündoğdu mahallesinde ise 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak. Güncel Kaynak: AA / Ufuk Ertop Trakya Bölgesi İhsan Talay Kırklareli Güncel Haberler

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