Kırıkkale'de köprülü kavşak çalışmasında sona gelindi - Haberler

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Etiler Mahallesi'nde yapımı bitme aşamasına gelin köprülü kavşak projesinin bölgedeki yoğun trafik yükünü azaltacağını belirtti.

Saygılı, yaptığı açıklamada, yağışların çalışmaları engellese de en kısa zamanda kavşağın açılacağını dile getirdi.

Yan yolların zemin sağlamlaştırması ve korkulukların yerleştirilmesinin sürdüğünü anlatan Saygılı, "Diğer taraftan da aydınlatma çalışmaları tamamlanmak üzere. Trafiği büyük ölçüde rahatlatacak, yükü azaltacak olan kavşak çalışmamızda son aşamaya geldik. Çok şükür söz verdiğimiz gibi bu büyük projenin altından da alnımızın akıyla çıktık. Hamdolsun. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.