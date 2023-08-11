Ankara'da korkutan yangın: Üst geçit asansörü alevlere teslim oldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir üst geçit asansöründe meydana gelen yangında şans eseri yaralan olmadı. Olay, Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi 1450/1'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta yer alan üst geçit asansöründe yangın meydana geldi. Yangının çıkışıyla üst geçit yanında kurulan pazar yerindeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Pazarcı esnafının müdahalesi sonrası söndürülen yangının ardından vatandaşlarda rahat bir nefes aldı. Olaya tanıklık eden, Muhammed Bora, yangının bir anda çıktığını belirterek, 'Yangın sonrası etrafın çok büyük bir duman kapladı. Yangın hızla yayılıyor ve siyah dumanlarda peşinden geliyordu. Elektrik kesintisi ya da bir kaçak olduğu için yangın hızlı bir şekilde büyüdü. İnsanlar kendi çabalarıyla söndürdüler' dedi. Polis, yangının çıkışıyla sebebini araştırıyor.