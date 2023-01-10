Yer: İstanbul! Et restoranında ödenen hesap sosyal medyaya bomba gibi düştü

İstanbul Etiler'de bir et restoranında ödenen 19 bin liralık hesap sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir restorana ait adisyon, kullanıcıların tepkisini çekti. İstanbul'un Etiler içesinde bulunan bir et restoranına ait olduğu öne sürülen fişte 19 bin TL hesap ödendiği görüldü.

BİR SU 175 LİRA

Sosyal medya kullanıcıları fiyatları abartılı bulduklarını belirterek duruma isyan etti. Kısa sürede yayılan adisyonda, bir gazlı içeceğin 135 TL, bir porsiyon köftenin 375 TL, suyun ise 175 TL olduğu görüldü. Salata, patates kızartması ve et yemeklerinin yer aldığı fişte ödenecek toplam tutar olarak 19 bin lira yazıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Twitter'da adisyonun paylaşılması sonrasında sosyal medya kullanıcıları onlarca yorum yaptı. Vatandaşlar bu fiyatların normal olmadığını ve böyle "kazık" görmediklerini belirtti.

İşte o yorumlardan bazıları: