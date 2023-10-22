Beşiktaş Etiler'de Motosiklet Hırsızlığı

Beşiktaş Etiler'de biri motosikletli iki şüpheli, bir siteden motosiklet çaldı. Hırsızları durdurmaya çalışan bir vatandaş başarılı olamadı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ Etiler'de, biri motosikletli iki şüpheli siteden motosiklet çaldı. Sitenin bariyerinden kolayca geçen hırsızı vatandaş engellemeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Etiler'de bir motosikletli site önünde beklemeye başladı. Diğer şüpheli ise, sitenin bahçesine girdi. Şüpheli gözüne kestirdiği motosikleti bariyeri iterek siteden dışarı çıkardı. Bu sırada hırsızlığı fark eden bir vatandaş motosikletlileri durdurmak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı. Motosikleti çalan şüpheli, site önünde bekleyen diğer motosikletli arkadaşıyla olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.