UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi 2024 yılındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi
UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, Etiler Le Meridien Otel'de gerçekleşen toplantıda futbolun genel sorunlarıyla ilgili konuştu.
UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, 2024 yılındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Etiler Le Meridien Otel'de UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıya UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi üyeleri katıldı.
Toplantıda, futbolun genel sorunlarıyla ilgili konuşulduğu belirtildi.
Toplantının ardından açıklamada bulunulmadı.