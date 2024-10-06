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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Chp Teslim Alınamaz Son Kale Olarak Hep Karşında ve İktidar Yolunda Olacaktır. Hadi Başka Kapıya"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a:
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CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı ifadelere "Şunu iyi bil, Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır. Hadi başka kapıya" yanıtını verdi.

(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik kullandığı ifadelere "Şunu iyi bil, Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır. Hadi başka kapıya" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın dün kendisine yönelik "Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyaloğu genişletmek için uğraştıkça yıllarca gerilimden beslenenler buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyor" sözlerine sosyal medya platformu X hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz seni, Kıbrıs'ta toprak verme niyetinden tanırız. Biz seni, Büyük Ortadoğu Projesi'nin Eş Başkanlığından tanırız. Irak'a giren Amerikan askerlerinin selameti için nasıl dua ettiğin hala hafızamızda… Sahte ve montaj videolarla seçim sürecinden milletimizi aldattığını dahi gördük. 'Bitsin bu hasret...' yalvarışlarından, 'Oğlum paraları sıfırla' talimatlarından, büyükelçi yaptığın rüşvetçi bakanlarından, 'parmağındaki yüzükten' biliyoruz seni... Yandaşlarına peşkeş çektiğin 418 milyar dolar paramızdan, halkımızı soydurduğun 5'li çetelerden, uyuşturucu ve mafya baronlarının vatanı mesken yapmasından biliyoruz seni. Milyonlarca sığınmacıyı ülkemize doldurmandan, okutup yetiştirdiğimiz binlerce evladımıza 'giderlerse gitsinler' demenden biliyoruz senin ne olduğunu. Katledilen kadınlarımız, umutsuz gençlerimiz, geçinemeyen insanlarımız, tedavi olamayan hastalarımız, taciz ve tecavüze uğramış katledilen çocuklarımız, yokluktan intihar eden insanlarımız, hep unutkan babalarımız ve her zaman tok anlerimiz için, bu ülkenin her bir vatandaşı için, hakk için halk için yumuşamayacağız ve normalleşmeyeceğiz… Numan Kurtulmuş ile birlikte Has Parti'yi, Süleyman Soylu ile dönemin Demokrat Partisini, Devlet Bahçeli ile MHP'yi, Meral Akşener'i, Sinan Oğan'ı ve daha birçok kişiyi değiştirdin ve dönüştürdün. Şunu iyi bil Cumhuriyet Halk Partisi, teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır. Hadi başka kapıya."

Kaynak: ANKA / Güncel

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