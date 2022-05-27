Keşan'da otomobilin motoruna giren kedi vatandaşları seferber etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan'da otomobilin motoruna giren kedi vatandaşları seferber etti

AA - İlker Gürel - Güncel
 - Güncelleme:
Keşan'da otomobilin motoruna giren kedi vatandaşları seferber etti

Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren kedi bulunduğu yerden çıkarılamayınca, araç, sanayi sitesine götürüldü.

Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren kedi bulunduğu yerden çıkarılamayınca, araç, sanayi sitesine götürüldü.

İsmet İnönü Caddesi'ndeki parkomat görevlisi, park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu.

Görevli, bunun üzerine kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için harekete geçti. Görevlinin bu mücadelesine, çevredeki esnaf ile vatandaşlar da destek verdi.

Kedinin bulunduğu yerden çıkması için cep telefonundan kedi sesi açıldı. Araç sahibinin bir süre sonra aracın başına gelmesiyle kaput açıldı ve kediye ulaşılmaya çalışıldı.

Kedinin bulunduğu yerden çıkmaması üzerine, otomobil sahibi otomobilini sanayi sitesine götürdü.

AA / İlker Gürel - Güncel

İnönü Caddesi, Tragger, Keşan, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title